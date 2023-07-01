В День Московского спорта двукратная чемпионка мира Евгения Медведева исполнила номер, который уже знаком поклонникам по маршевым испытаниям “Русского вызова”, состоявшимся весной.

Преданные болельщики подхватили песню “Высоко”, а также выставили баннеры в поддержку фигуристки на Малой арене.

Кроме того, Медведева после выступления пообщалась с поклонниками. Причем разговор шел не только о фигурном катании. Так, один из болельщиков предложил Евгении попробовать свои силы в хоккее.

“Ты хочешь, чтобы я стояла в воротах?”, – не без юмора ответила Медведева.

Также она говорила с поклонниками о лыжном спорте и о футболе, сообщив, что дружит с игроками столичного “Динамо”. По словам Евгении, фигурное катание в любом случае навсегда останется важной частью всей ее жизни.