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Турция требует от западных стран гарантии, что будут сняты ограничения с экспорта российской аграрной продукции для возможности возобновить зерновую сделку. Сейчас Анкара пытается добиться от западных партнеров, чтобы Россия вновь вернулась к зерновому вопросу, но для этого нужно, чтобы Запад снял запрет на экспорт российских зерновых.

Источник РИА Новости рассказал агентству, что турецкая сторона стремится получить конкретные гарантии, ведь их отсутствие в итоге привело к приостановке сделки Россией. По его словам, сейчас с западными партнерами ведется переговорный процесс, координируемый ООН. “Идет очень активная, серьезная работа”, – отметил информатор агентства. Он также подчеркнул, что в ближайшее время должны произойти переговоры в телефонном режиме между турецким и российским руководством по данному вопросу.

Напомним, что договор по черноморской зерновой сделке  был прекращен 17 июля 2023 года. По словам президента России Владимира Путина, нет смысла продлевать данную сделку, так как она не оправдывает свой гуманитарный смысл.

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