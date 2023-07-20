Киевский режим после заявления России о выходе из зерновой сделки бодро заявлял, что справится и своими силами, воспользовавшись помощью Турции. Вот только Анкара не слишком торопится ему помогать, пишет агентство Bloomberg.

Авторы публикации отмечают, что по предварительной информации, Турция не соглашается брать под свою защиту украинские зерновозы. Если эти данные подтвердятся, Киеву однозначно придется возить зерно по суше.

Ранее Россия заявила, что перемещение кораблей в черноморские порты будет расценивать как доставку оружия и иных военных грузов Украине и действовать соответствующе. Это вызвало панику в Киеве, где начинают понимать, что выход РФ из сделки – это серьезная проблема.