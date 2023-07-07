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Сочи стало больше привлекать туристов. Число желающих здесь отдохнуть в июне этого года увеличилось на 20%. Такие данные приводит администрация города-курорта – передаёт “Интерфакс”.

Значительней всего туристический поток поднялся на железнодорожном транспорте. Поездом в Сочи в первым летний месяц прибыло почти 233 тысячи человек. Это на 40% больше, чем в июне 2022 года. 208 тысяч туристов прибыли в город на авиатранспорте, ещё 57,5 тысяч человек въехали через автомобильный пункт “Магри”.

Власти Сочи отмечают, что показатели по турпотоку внушают оптимизм. По их словам, есть все предпосылки, что в этом году будет установлен рекорд по числу туристов. Ожидается, что их общее число достигнет 7,2 миллионов человек. Отмечается, что показатель загрузки средств размещения в этом году вырос даже в горном кластере – как правило, менее популярном у среднестатистического отдыхающего.

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