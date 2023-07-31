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Российская туристка, которая побывала на отдыхе в Турции, уверена, что эта страна уже никогда не станет столь же привлекательной для россиян, как несколько лет назад.

В этом году цены в Турции поднялись буквально на все. Особенно подорожали продукты. По словам девушки, десяток яиц сейчас обойдется в 150 рублей, а за килограмм курицы или 400 граммов фарша придется отдать не менее 400 руб. Если раньше несколько видов овощей и фруктов можно было купить за 300 рублей, то сейчас то же самое стоит около 1000.

О кафе и ресторанах даже говорить не стоит, так как цены там выросли минимум вдвое. Также повышается стоимость недвижимости, которая является фильтром для россиян, планировавших переезд в Турцию. Страна уже никогда не станет прежней, уверена туристка.

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