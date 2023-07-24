Турэксперты проинформировали, где можно недорого отдохнуть у моря

Турция и Египет, которые много лет были наиболее популярными местами отдыха российских туристов, в этом году сильно подорожали. Кто-то по инерции все же выбирает эти направления, а кто-то ищет альтернативные варианты.

Туроператоры помогают в этом и рекомендуют посетить курорты на Каспийском море в Дагестане. Там можно найти идеально чистые и немноголюдные пляжи, а также увидеть множество исторических и культурных достопримечательностей.



Теплое Черное море ждет россиян и в Абхазии. Это набирающее популярность направление для семейного отдыха, позволяющее провести отпуск среди красивых природных пейзажей и познакомиться с вкусными блюдами местной кухней и особым колоритом.

В Калининградской области туристы могут побывать в Зеленогорске, Светлогорске и Янтарном. На этих курортах Балтийское море прохладное для купания, но зато имеется возможность увидеть много интересных достопримечательностей и насладиться красивыми видами.