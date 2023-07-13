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Круглогодичные российские курорты, которые планируется построить к 2030 году, должны иметь бесперебойное железнодорожное и авиасообщение со всеми городами страны. Кроме того, важно правильно подойти к строительству отелей и к предоставляемым ними услугам, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда» глава Альянса туристических агентств РФ Алексан Мкртчян.

В населенных пунктах, в которых будут курорты, необходимо подготовить инфраструктуру для строительства отелей. Сами они должны быть рассчитаны на 1,5-2 тысячи человек и не более. Во всяком случае не на 15-20 тысяч.

Также Мкртчян обратил внимание на статистику, согласно которой россияне предпочитают отели, работающие по схеме «Все включено». Он объяснил, что это логично – в подобных заведениях не нужно искать места, чтобы перекусить или покупаться в бассейне. Следовательно, туристам не приходится нести дополнительных расходов.

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