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Видеозапись боевой работы тульских десантников опубликовало Минобороны РФ. Ведомство сообщило, что расчеты РСЗО «Град» Тульского соединения ВДВ на Артемовском направлении ликвидировали целую роту боевиков ВСУ.

Командир взвода ВС РФ с позывным «Француз» рассказал, что замаскированные позиции противника нашел беспилотный аппарат. Там было выявлено большое количество личного состава противника, поэтому было принято решение об его уничтожении.

На ударную позицию выехали расчеты «Градов», которые разнесли место скопления боевиков 122-миллиметровыми реактивными снарядами.

«Мы отработали сейчас по живой силе противника в районе населенного пункта. Работаем нечасто, потому что нечасто попадаются такие цели», – цитирует «Француза» издание «Известия».

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