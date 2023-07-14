Украинский телеканал ТСН сообщил о взрывах в Одесской области и Кривом Роге в ночь на 14 июля.

В Кировоградской и Днепропетровской областях воздушная тревога объявлялась, но информации о взрывах пока нет.

Под Одессой военные объекты ВСУ атаковали дроны-камикадзе «Герань-2». Сразу несколько беспилотников нанесли сокрушительные удары, ПВО, по предварительной информации, с ними не справилась. Местные СМИ пишут, что противовоздушной обороне было крайне тяжело работать из-за грозы. Она разыгралась прямо во время тревоги, постоянно сверкали молнии, поднялся сильный ветер.

О поражении целей в Кривом Роге пока информации нет.

Напомним, несколько дней назад в Одессе дроны-камикадзе уничтожили крупные склады с горюче-смазочными материалами.