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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 29 июля заявил, что к Сувалкскому коридору якобы движется более сотни бойцов ЧВК «Вагнер». Он отметил, что «оркестранты» хотят захватить перешеек, который является ахиллесовой пятой НАТО.

«Теперь ситуация ещё опаснее. У нас есть информация, что более 100 наёмников группы “Вагнера” двинулись в сторону Сувалкского перешейка под Гродно в Белоруссии. Это, безусловно, шаг к дальнейшему гибридному нападению на польскую территорию», заявил глава правительства Польши.

Подтверждения этой информации не последовало ни от Моравецкого, ни от кого-либо еще, что указывает на недостоверность данных. Польский премьер хотел бы, чтобы ему верили на слово, но для этого нужна репутация, которую польские политики давно растеряли.

Глава правительства, впрочем, продолжил говорить о ЧВК «Вагнер» и дошел до полного абсурда. По его словам, «музыканты» идут в Сувалкский коридор, чтобы «переодеваться в пограничников Белоруссии» и вредить Варшаве, отправляя в Польшу нелегальных мигрантов.

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