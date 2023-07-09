9 июля Киев вновь пытался атаковать Крымский мост, причем использовалась для этого британская ракета Storm Shadow. На кадрах видео, появившегося в Сети, запечатлен момент уничтожения боезаряда российской системой ПВО.

На записи сложно определить точный район, в котором была уничтожена ракета. Однако отмечается, что она вот-вот должна была поразить цель. Ее отделяло от моста всего несколько секунд, но угрозу своевременно ликвидировали.

Телеграм-канал Mash сообщил, что удар наносился в дневное время. В Киеве отлично знают, что мост днем перегружен, так как в Крым продолжают ехать отдыхающие. Именно на это и был расчет, ВСУ предприняли попытку атаковать мирных граждан.

Напомним, 8 октября ВСУ уже наносили удар по Крымскому мосту, о чем 8 июля рассказала замглавы Минобороны Анна Маляр.