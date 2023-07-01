Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Царьград проанализировал материалы западных СМИ о результатах военного мятежа в Российской Федерации с участием Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Красной нитью через все материалы и западную аналитику проходить идея о подготовки Москвой ассиметричного ответного шага, который может привести к поражению не только Киева, но и его западных кураторов.

Как следует из материала агентства Bloomberg, надежды киевской власти на раскол в Москве из-за марша Пригожина оказались тщетными. Даже после вывода штурмовых групп ЧВК «Вагнер» с передовой украинские боевики не смогли добиться значительного успеха в ходе своего широкомасштабного контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, военный мятеж «вагнероцев» пока никак не повлиял на ход боевых действий.

Издание The New York Times отмечает со ссылкой на спутниковые снимки частной компании Planet Labs, что в Белоруссии идет возведение временных лагерей на территории заброшенных военных баз. По словам автора статьи, предполагаемый лагерь бойцов ЧВК «Вагнер» расположен в 80 милях от Минска и в 13 милях к северо-западу от населенного пункта Осиповичи. Новое месторасположение «вагнеровцев» представляет прямую угрозу украинской территории с севера.

Вам может понравиться

Аудитория «Гуаньча» подвергла критике заявление Зеленского об исходе украинского конфликта

Во время своего выступления перед депутатами Верховной Рады украинский президент Владимир Зеленский 28 июня заявил об исключении любой возможности завершения боевых действий на территории Украины мирными переговорами, поскольку это приведет

В ВСУ назвали число военных, которые прошли обучение в Евросоюзе

Подготовку в странах Евросоюза прошли 24 тысячи украинских военных. Такие данные привёл командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Его цитирует РИА “Новости”. По словам высокопоставленного украинского военного, для многих солдат

Войска РФ ночью нанесли удары по объектам ВСУ в Николаеве, Запорожье и Днепропетровской области

Прошедшая ночь не стала исключением, и российские ВС продолжили наносить удары по тыловым военным объектам Украины. Вопреки утверждениям официального Киева о нехватке боеприпасов у российских войск, атаки на цели противника