Царьград проанализировал материалы западных СМИ о результатах военного мятежа в Российской Федерации с участием Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Красной нитью через все материалы и западную аналитику проходить идея о подготовки Москвой ассиметричного ответного шага, который может привести к поражению не только Киева, но и его западных кураторов.

Как следует из материала агентства Bloomberg, надежды киевской власти на раскол в Москве из-за марша Пригожина оказались тщетными. Даже после вывода штурмовых групп ЧВК «Вагнер» с передовой украинские боевики не смогли добиться значительного успеха в ходе своего широкомасштабного контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, военный мятеж «вагнероцев» пока никак не повлиял на ход боевых действий.

Издание The New York Times отмечает со ссылкой на спутниковые снимки частной компании Planet Labs, что в Белоруссии идет возведение временных лагерей на территории заброшенных военных баз. По словам автора статьи, предполагаемый лагерь бойцов ЧВК «Вагнер» расположен в 80 милях от Минска и в 13 милях к северо-западу от населенного пункта Осиповичи. Новое месторасположение «вагнеровцев» представляет прямую угрозу украинской территории с севера.