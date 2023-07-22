Уход ЧВК «Вагнер» в Беларусь может быть тактическим ходом, считает экс-министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук. По его мнению, «оркестр» готовят к кинжальному броску на Киев, передает издание “Царьград”.

Он напомнил, что хотя ЧВК и ушла в Белоруссию, но ее финансирование все же будет осуществляться Россией. Это имеет смысл только в одном случае – если «вагнеровцев» задействуют в нужных целях. Поход на Киев вполне подходит для этого.

Пинчук высказал сомнение, что подобная операция увенчается успехом. Российские ВС уже атаковали Бровары, но тогда им пришлось отойти из Киевской области. Все дело в том, что на пути к украинской столице мало логистических путей, которые бы позволяли уверенно продвигаться вперед. Поэтому ЧВК может совершить быстрый рывок километров на 20-30, а затем она увязнет в продолжительных боевых действиях, буквально выгрызая у противника каждый метр, как в Артемовске.