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Военный эксперт Борис Рожин в эфире программы «Царьград. Главное» дал очень тревожный прогноз на ближайшее десятилетие. По его словам, активные боевые действия на Украине вскоре закончатся, однако стабильного мира не будет. Поэтому эксперт призвал россиян готовится к мрачным реалиям будущего.

Военный эксперт отметил, что новое противостояние между Западом и Россией будет исчисляться десятилетиями, поскольку украинский конфликт является лишь составной частью более глобальной проблемы. После завершения СВО, по мнению эксперта, конфликт России с западным миром будет продолжен на Ближнем Востоке, в Африке и других странах СНГ, где российские интересы будут пересекаться с интересами противника.

Ожидания некоторых граждан, что после завершения СВО все станет, как прежде, а именно до 24 февраля 2022 года – это иллюзия. Масштабы развернувшегося противостояния огромны, поэтому россиянам стоит уже сейчас подстраиваться под будущие реалии.

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