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Некоторые участницы популярного реалити-шоу «Дом-2» строили отношения,  как на проекте, так и вне него с мужчинами, которые были значительно младше по возрасту. Представляем экс-участниц телестройки, которые попытались создать семейное счастье, несмотря на разницу в возрасте.

Надежда Ермакова и Даниэль Чистов имеют разницу в возрасте 15 лет. 39-летняя Надежда на проекте «Дом-2» познакомилась с 24-летним Даниэлем. Несмотря на сложные периоды, в итоге пара все же обрела семейное счастье. По словам Ермаковой, Даниэль очень эрудирован и очень развит. Поэтому у них очень много общих интересов, несмотря на большую разницу в возрасте.

Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур имеют разницу в возрасте всего в 3 года. Пара долгое время налаживала отношения. Молодые люди несколько раз объявляли о бракосочетании, но свадьба откладывалась. В итоге Юлия родила близнецов от Мондизера в сентябре 2022 года, но пара все же решила расстаться. Они поддерживают отношения только как родители.

Марина Африкантова старше Романа Капаклы на 11 лет. Пара официально зарегистрировала отношения в 2019 году. Однако семейная идиллия была только на фотографиях. В итоге в 2023 году пара распалась.

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