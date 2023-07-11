ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В ходе интервью с журналом The Times сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри вспомнил, как американский актер Том Круз рассказал о самом нелепом слухе, который когда-либо слышал о себе, и сразу же опроверг его. МакКуорри работал с Крузом над фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

Том Круз поделился, что в течение многих лет его критиковали за то, что он якобы запрещает другим актерам и членам съемочной команды смотреть ему прямо в глаза. Однако актер утверждает, что это неправда. Кристофер МакКуорри подтвердил, что подобные слухи являются выдуманными.

Ранее Том Круз заявил, что намерен продолжать сниматься в фильмах серии «Миссия: невыполнима» даже в возрасте 80 лет. 61-летний актер отметил, что его вдохновляет пример Харрисона Форда.

Вам может понравиться

Солистки группы «Блестящие» объявили о скором релизе новой версии своего трека с голосом покойной Жанны Фриске

Участницы популярного коллектива «Блестящие» объявили в своих социальных сетях о работе над новым синглом, в котором будет звучать также и голос покойной солистки Жанны Фриске. Поклонники уже отметили в комментариях,

Times: Ирландия планирует потратить 5,5 млрд евро на украинских беженцев в период с 2022 по 2024 года

Правительство Ирландии намерено выделить 5,5 миллиарда евро для помощи беженцам из Украины в течение двух лет. Об этом в своем материале со ссылкой на финансовый отчет сообщает британская газета Times.

Компания Google обновила свой автоответчик Pixel Call Assist с искусственным интеллектом

Разработчики компании Google начали активно тестировать бета-версию своего автоответчика Pixel Call Assist с новыми функциями. Теперь пользователям доступен обновленный интерфейс настроек с упрощенными вариантами уровней защиты при экранировании вызовов. Бета-версия