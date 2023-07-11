В ходе интервью с журналом The Times сценарист и режиссер Кристофер МакКуорри вспомнил, как американский актер Том Круз рассказал о самом нелепом слухе, который когда-либо слышал о себе, и сразу же опроверг его. МакКуорри работал с Крузом над фильмом «Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1».

Том Круз поделился, что в течение многих лет его критиковали за то, что он якобы запрещает другим актерам и членам съемочной команды смотреть ему прямо в глаза. Однако актер утверждает, что это неправда. Кристофер МакКуорри подтвердил, что подобные слухи являются выдуманными.

Ранее Том Круз заявил, что намерен продолжать сниматься в фильмах серии «Миссия: невыполнима» даже в возрасте 80 лет. 61-летний актер отметил, что его вдохновляет пример Харрисона Форда.