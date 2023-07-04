Поисково-спасательные подразделения Тихоокеанского флота находятся на месте аварии истребителя МиГ-31, который 4 июля потерпел крушение над Авачинским заливом в Камчатском крае.

РИА Новости со ссылкой на отдел информационного обеспечения ТОФ сообщает, что истребитель-перехватчик совершал плановые учебные полеты. Он потерпел аварию над акваторией залива. О судьбе экипажа на данный момент ничего не известно, ведутся поиски пилотов.

Также отмечается, что учебный полет истребитель совершал без боекомплекта.

Самолеты МиГ-31 были разработаны в 1970 году. Это первые истребители четвертого поколения, которые могут применяться для перехвата авиации противника, а также вести длительное патрулирование. Сейчас на вооружении ВКС России имеются модернизированные самолеты МиГ-31БМ, а также специально адаптированные под гиперзвуковые ракеты «Кинжал» МиГ-31К.