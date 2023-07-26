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Телеканал ТНТ снимает в Москве новый сериал «Универ. 13 лет спустя», действие которого происходит спустя три года после завершения последнего сезона проекта.

В новых эпизодах Майкл будет пытаться вернуть Варю, которая решила развестись с ним из-за измены, Антон неожиданной узнает, что у него есть уже взрослая дочь. Это даст ему мотивацию начать жизнь заново.

Маша воспитывает одна двоих детей. Но в новой истории ей посчастливится встретить Кузю, с которым у нее когда-то были отношения.

В проекте вновь появятся актеры Анна Хилькевич и Станислав Ярушин, Екатерина Молоховская и Арарат Кещян, Александр Мартынов и Виталий Гогунский. Последний играл в оригинальном «Универе», но пропустил все сериалы-продолжения.

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