Правительство Ирландии намерено выделить 5,5 миллиарда евро для помощи беженцам из Украины в течение двух лет. Об этом в своем материале со ссылкой на финансовый отчет сообщает британская газета Times.

Автор материала сообщает, что в 2023 году для поддержки украинских беженцев ирландским правительством было выделено два миллиарда евро. При этом в 2024 году на данные нужды уже было запланировано выделение средств в размере двух с половиной миллиарда евро.

По информации Министерства государственных расходов и реформ, затраты на финансирование программ, связанных с украинскими беженцами, за прошлый 2022 год уже составили один миллиард евро. Ирландские чиновники уже отчитались, что израсходовали примерно полтора миллиарда евро, выделенных на 2023 год, на обеспечение проживания, продуктов питания, оказания медицинских и социальных услуг для беженцев из Украины.

Таким образом, как отмечает автор материала, всего за период с 2022 по 2024 года правительство Ирландии потратит 5,5 миллиарда евро для поддержки украинских беженцев.