Президент Украины Владимир Зеленский может спасти остатки страны и своей власти только путем мирных переговоров. Издание Time отмечает, что Киев и Запад уже сейчас начали ссориться, пытаясь переложить друг на друга вину за провалившееся контрнаступление.

Вашингтон винит Киев в том, что получив огромное количество техники и вооружения, он не хочет вести боевые действия по западному образцу, из-за чего теряет людей и технику, не добиваясь желаемых результатов.

Киевский режим, напротив, недоволен действиями США и их союзников. НАТО, по его мнению, не предоставило нужного количества оружия и боеприпасов, а также сильно затянуло поставки, что и привело к провалу ВСУ.

Если Украина будет продолжать в том же духе, то она закончит точно так же, как Германия во Второй мировой войне, пишут обозреватели Time. Они уверены, что Зеленский должен начать переговоры и сразу отказаться от тех территорий, которые уже освобождены Россией.