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В миллионы фунты стерлингов обошлось налогоплательщикам Великобритании решение властей страны утилизировать 43 танка Challenger 2. До этого технику предлагали отправить в распоряжение украинской армии. Об этом пишет издание The Times – передают “Известия”.

По данным британского СМИ, решение об утилизации танков приняли в Минобороны страны – власти сочли, что тяжёлая бронетехника уже не подлежит ремонту. Танки находилась на складах и долгое время никак не использовались.

При этом ранее звучали заявления от британских политиков, что танки необходимо передать Украине. Это якобы сделает контрнаступление ВСУ более быстрым и эффективным. Однако, судя по всему, правительство Соединённого Королевства имело на этот счёт иное мнение.

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