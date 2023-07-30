В миллионы фунты стерлингов обошлось налогоплательщикам Великобритании решение властей страны утилизировать 43 танка Challenger 2. До этого технику предлагали отправить в распоряжение украинской армии. Об этом пишет издание The Times – передают “Известия”.

По данным британского СМИ, решение об утилизации танков приняли в Минобороны страны – власти сочли, что тяжёлая бронетехника уже не подлежит ремонту. Танки находилась на складах и долгое время никак не использовались.

При этом ранее звучали заявления от британских политиков, что танки необходимо передать Украине. Это якобы сделает контрнаступление ВСУ более быстрым и эффективным. Однако, судя по всему, правительство Соединённого Королевства имело на этот счёт иное мнение.