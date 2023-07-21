На Купянском направлении украинские ВС применяют полученные от Соединенных Штатов кассетные боеприпасы. Соответствующую видеозапись выложил в Сеть британский таблоид The Telegraph.

Авторы публикации рассказали, что кассетные снаряды применяются боевиками 14 ОМБр им. Князя Романа Великого. Удары наносятся по позициям российских войск, которые, напомним, достаточно успешно продвигаются вперед в районе Купянска.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Киев использует кассетные боеприпасы уже около недели. При этом они якобы применяют их «эффективно» и «надлежащим образом».

Соединенные Штаты часто выступали против использования таких снарядов, однако политику двойных стандартов никто не отменял. Ради своей цели ослабить Россию, Вашингтон готов нарушить любые свои принципы.