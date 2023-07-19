ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

На итальянском курорте Канниджоне произошел несчастный случай, в результате которого гражданин Великобритании лишился ноги. На него совершенно случайно наехала дочь на моторной лодке, сообщил британский таблоид The Sun.

Она управляла плавсредством и неожиданно перепутала заднюю передачу с передней. Ошибка оказалась роковой для мужчины. Лодка понеслась вперед и наехала на отца девушки, который как раз купался в море. В результате сильного столкновения мужчина потерял сознание от болевого шока.

Вертолет скорой помощи доставил мужчину в больницу с тяжелой травмой левой ноги. Медики приняли решение ампутировать часть конечности. В настоящий момент сотрудники береговой охраны проводят расследование и выясняют все обстоятельства трагичного инцидента.

Вам может понравиться

Киевский режим начал уничтожать дороги вблизи белорусской границы

Киевский режим по максимуму старается усилить границы с Республикой Беларусь. Причем ВСУ приступили даже к уничтожению собственных дорог. Такую информацию сообщил представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала «Рада».

Mash: В Черном море впервые появился надводный дрон-разведчик ВВС США

В Черном море в районе более не функционирующего зернового коридора замечен разведывательный морской дрон ВМС США SeaTrac Systems SP48. После ударов по Одессе в ночь на 19 июля беспилотник объявился

BBC: генерал ВС Украины Сырский констатировал невозможность быстрого контрнаступления

По словам генерал-полковника и командующего Сухопутными войсками ВС Украины Александра Сырского, командование украинской армии планировало получить быстрые и значительные результаты в ходе летнего контрнаступления, однако это оказалось «практически невозможным». Об