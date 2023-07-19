На итальянском курорте Канниджоне произошел несчастный случай, в результате которого гражданин Великобритании лишился ноги. На него совершенно случайно наехала дочь на моторной лодке, сообщил британский таблоид The Sun.

Она управляла плавсредством и неожиданно перепутала заднюю передачу с передней. Ошибка оказалась роковой для мужчины. Лодка понеслась вперед и наехала на отца девушки, который как раз купался в море. В результате сильного столкновения мужчина потерял сознание от болевого шока.

Вертолет скорой помощи доставил мужчину в больницу с тяжелой травмой левой ноги. Медики приняли решение ампутировать часть конечности. В настоящий момент сотрудники береговой охраны проводят расследование и выясняют все обстоятельства трагичного инцидента.