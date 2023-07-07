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Король Великобритании Карл III спустя 29 лет разрешил нудистам и поклонникам натуризма загорать на пляже в населенном пункте Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир. Издание The Sun пишет, что обнажение на этом пляже официально не разрешено, но и не запрещено.

Строгий запрет на посещение пляжа для нудистов был введен в 1994 году. Тогда было зафиксировано несколько случаев доггинга, то есть занятий сексом на публике. Однако сейчас, когда пляж перешел в собственность Короны, для нудистов вновь открыли возможность загорать обнаженными.

«Здравомыслящие люди, такие как король Карл III, понимают, что в обычной наготе нет ничего плохого. Никакого запрета вообще не должно было быть, потому что доггеры и нудисты — не одно и то же», – уверен ветеран движения, 67-летний Питер Уайтхед.

Эндрю Уэлш, представляющий организацию натуристов Великобритании, заявил, что настоящие нудисты стремятся просто полностью загореть в хорошей компании. Но отметил, что знает об инцидентах с доггингом.

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