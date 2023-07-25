Ученые международной организации World Weather Attribution назвали причину волн экстремального повышения температуры, которые наблюдаются как в Европе, так и в США в последние несколько недель. Исследователи уверены, что главная причина заключается в антропогенном климатическом кризисе, который возник в результате глобального потепления. Об этом сообщает издание “Московский комсомолец” со ссылкой на британскую газету The Guardian.

Специалисты проанализировали волны резкой жары, охватившие Северное полушарие Земли. В результате аномального повышения температуры на трех континентах произошли лесные пожары, пересыхание пресноводных источников, выгорание посевов и вымирание домашнего скота. Также жара привела к многочисленным человеческим жертвам.

По словам ученых, нынешняя температура уже достигла повышения средних показателей на 1.2 градуса выше, нежели показатели в доиндустриальную эпоху. Старший преподаватель климатологии в Имперском колледже Лондона Фридерика Отто заявила, что если бы деятельность человечества не привела бы к глобальному потеплению, то подобных волн аномальной жары на нашей планете было бы минимальное количество.