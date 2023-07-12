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Большая часть ученых и экспертов в сфере искусственного интеллекта заявляют об опасности, которую несет бурное развитие новых технологий. Однако некоторые ученые уверены в обратном. По их мнению, активное развитие нейросетей поможет человечеству спасти себя и нашу планету.

По словам председателя Canada CIFAR AI Дэвида Ролника, нейросети помогут человечеству стабилизировать климат, который очень быстро изменяется под воздействием выброса парниковых газов, вырубки лесов и глобального потепления. ИИ поможет человечеству анализировать спутниковые снимки, отслеживать погодные аномалии и выявлять наиболее неблагоприятные территории с точки зрения климатических потрясений.

При этом футуролог Реймонд Курцвейл уверен, что уже к 2029 году ИИ невозможно будет отличить от живого человека, а нейросети помогут человечеству найти лекарство от рака, сердечных заболеваний и в целом продлят среднюю продолжительность жизни человека.

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