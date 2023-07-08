Малоподвижный образ жизни таит в себе угрозу для здоровья молодых людей. Они рискуют еще в юном возрасте столкнуться с серьезными психологическими расстройствами и опасными заболеваниями, рассказала главврач сети клиник «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко.

Сидячий образ жизни приводит к образованию лишних килограммов, из-за чего может развиться сахарный диабет. Это заболевание в XXI столетии превратилось в настоящую пандемию.

По словам терапевта, молодежь называет причиной низкой физической активности недостаток времени. Но на самом деле она просто вместо активного отдыха проводит время на диване перед телевизором и сочетает все это с неправильным питанием, что и провоцирует диабет.

Также достаточно распространенной ошибкой является правильное питание в сочетании с чрезмерно высокими физическими нагрузками либо с их отсутствием вообще. В этом случае возникают серьезные изменения гормонального фонда, негативно влияющие на организм.