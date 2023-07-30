«МК» рассказал подробности гибели мужа певицы Натали Александра Рудина. Труп 53-летнего продюсера был обнаружен 27 июля на козырьке подъезда дома на Беломорской улице, в котором он проживал.

Рудин две недели назад потерял отца и сильно переживал по этому поводу. Вполне возможно, это стало одной из причин смерти продюсера.

С Натали Рудин познакомился в юности, в городе Дзержинске ныне Нижегородской, а тогда Горьковской области они жили на соседних улицах. Певица неоднократно говорила, что не представляет своей жизни без супруга.

В 2021 году Рудину диагностировали серьезное психологическое расстройство. Он пытался лечиться и посещал врачей, скрывая от широкой публики свое заболевание.

Певица хорошо известна по хитам “О боже, какой мужчина” и “Ветер с моря дул”.