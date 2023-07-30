Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

«МК» рассказал подробности гибели мужа певицы Натали Александра Рудина. Труп 53-летнего продюсера был обнаружен 27 июля на козырьке подъезда дома на Беломорской улице, в котором он проживал.

Рудин две недели назад потерял отца и сильно переживал по этому поводу. Вполне возможно, это стало одной из причин смерти продюсера.

С Натали Рудин познакомился в юности, в городе Дзержинске ныне Нижегородской, а тогда Горьковской области они жили на соседних улицах. Певица неоднократно говорила, что не представляет своей жизни без супруга.

В 2021 году Рудину диагностировали серьезное психологическое расстройство. Он пытался лечиться и посещал врачей, скрывая от широкой публики свое заболевание.

Певица хорошо известна по хитам “О боже, какой мужчина” и “Ветер с моря дул”.

Вам может понравиться

«РВ»: Десант и спецназ ДНР выбивают ВСУ с передовых позиций в Старомайорске

В районе Времевского выступа российские ВС ведут ожесточенный бой за Старомайорское, которое было захвачено ВСУ несколько дней назад. Контратакующую операцию проводят подразделения спецназа ДНР и бойцы ВДВ из Ставропольского края.

Полковник Матвийчук: Запад пытается заставить Россию заплатить за конфликт на Украине

Между Западом и Россией идут секретные переговоры, но камнем преткновения является финансовый вопрос. США и их союзники хотят вынудить Москву покрыть расходы Киева, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук. Россия и

Ольга Серябкина призналась, что обманула Павла Волю во время участия в проекте «Выжить в Дубае»

Популярная российская певица Ольга Серябкина приняла участие в шоу «Выжить в Дубае». При этом артистка не смогла долго продержаться в составе одной из звёздных команд, проиграв индивидуальное испытание актрисе Анне