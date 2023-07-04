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Телеведущая Виктория Боня призналась своим подписчикам в социальных сетях, что в настоящий момент у нее нет отношений. Также она сообщила, что рассталась с возлюбленным, поставив окончательную точку.

Никаких подробностей Боня рассказывать не стала, поэтому неизвестно, с кем она встречалась после расставания с Алексом Смерфитом, который является отцом ее дочери Анджелины.

Сейчас ведущая живет в Монако. Она редко распространяется о своих личных отношениях, хотя ранее довольно часто жаловалась о неудачах в любви. Журналистам он заявляет, что не намерена рассказывать о своей жизни, чтобы получать лайки от подписчиков.

Ранее Боня также заявляла, что больше не встречается с женатыми мужчинами, но спустя некоторое время ей пришлось изменить этому принципу.

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