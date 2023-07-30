Запад, уставший от Украины, вполне может перекрыть ей финансирование, если контрнаступление закончится неудачей. Дело идет именно к этому, пишет издание The Telegraph, так как времени на захват Мелитополя и выход к Азовскому морю у Киева остается совсем мало.

Журналист Роберт Кларк, публикацию которого перевело агентство РИА Новости, отмечает, что уже в начале осени в восточных регионах Украины пойдут дожди. И тогда западные тяжелые танки и БМП просто застрянут в грязи, не в силах преодолеть распутицу.

В Киеве неоднократно объясняли, по каким причинам контрнаступление продвигается очень медленно и не приносит значимых успехов. Но все же ВСУ придется поторопиться, так как если до дождей выйти к Мариуполю не удастся, контратакующие действия придется переносить на весну. Вряд ли США и их союзники готовы поставлять оружие и снабжать Украину финансами еще полгода, уже не веря в положительные результаты.