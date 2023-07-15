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Президент Украины Владимир Зеленский, который совсем еще недавно заявлял о сплошных «успехах» ВСУ в контрнаступлении, высказался в том духе, что «мы должны благодарить за каждый отвоеванный километр». Он снизил ожидания от контратакующих действий украинской армии, так как развиваются они крайне медленно, рассказал германский телеканал Tagesschau.

Напомним, ранее слишком медленное контрнаступление прокомментировал также глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он признал эффективную работу российских ВКС и отметил, что предоставление Киеву дальнобойных ракет и истребителей F-16 «ускорит» контратакующие действия ВСУ, передает РИА Новости.

Главком украинской армии Валерий Залужный обвинил в медленном контрнаступлении Запад, который недостаточно помогает Украине и не дает требуемое вооружение и технику.

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