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Действия руководства США на международной арене несут прямую угрозу не только другим государствам, но также и благополучию собственных граждан. Такие умозаключения можно сделать после ознакомления со статьей обозревателя Дуга Бэндоу опубликованной в издании The American Conservative.

По его словам, после распада Советского Союза американская политическая элита поверила в свою всесильность. В результате чиновники США решили, что имеют право переделывать мир по собственному усмотрению, не обращая внимания на волю других народов. Такое поведение США на международной арене привело к гибели огромного количества людей в Сирии, Йемене, Афганистане, Ираке и многих других странах.

Однако в результате США вынуждены тратить колоссальные средства из своего бюджета для финансирования боевых действий в разных уголках планеты. Обозреватель издания отмечает, что Вашингтон выделяет военной и финансовой помощи киевскому режиму в разы больше, чем ЕС и Великобритания.

При этом руководство США уже ставит интересы других государств выше благополучия собственного населения. По мнению автора статьи, американским гражданам необходимо требовать от депутатов Конгресса выступать за прекращение финансирования внешних конфликтов, чтобы чиновники больше внимания уделяли внутренним проблемам государства, проявляя таким образом заботу о своих гражданах.

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