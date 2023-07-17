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Премьеру очередного кинокомикса от студии Marvel “Веном 3”, вероятно, перенесут. Изначально ленту планировали выпустить в октябре будущего года, однако коррективы внесла забастовка актёров, которая началась на прошлой неделе в Голливуде. Об этом пишет издание “Чемпионат”.

Съёмки супергеройского боевика стартовали недавно и продлились всего две недели. По правилам забастовки актёры не могут принимать участие в производстве кинокартин. Главную роль в “Веноме 3” исполнит Том Харди. Как и в двух предыдущих частях, он сыграет журналиста, в тело которого вселился инопланетянин-симбионт, наделивший своего носителя сверхчеловеческими способностями.

“Веном 3” – не единственный фильм, съёмки которого приостановились в связи с забастовкой. Ранее по той же причине остановили производство картин “Дэдпул 3”, “Мортал комбат 2” и так далее.

Актёры в Голливуде бастуют впервые с 1986 года, а совместно со сценаристами – с 1960 года. Одно из главных требований забастовщиков к киностудиям – улучшение условий труда.

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