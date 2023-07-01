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Сын советского и российского актера России Армена Джигарханяна Степан в беседе с журналистами издания «Московский комсомолец» рассказал о своем первом впечатлении от посещении российской столицы после длительного проживания в США. Степан Джигарханян был очень поражен ценами в московских магазинах. По его словам, в Штатах все стоит намного дороже.

По словам наследника Джигарханяна, он приехал в Россию недавно, поэтому судить может только о Москве. Он подчеркнул, что цены в столице России раньше не сильно отличались от американских, примерно в два раза. «А сейчас ценник в Москве меньше просто в разы. Это удивительно!», – рассказал Степан Джигарханян.

Сын известного российского актера отметил, что выбор продуктов ничем не хуже, чем в США. Ассортимент возможно даже и больше. Но этого нельзя сказать о промтоварах и технике. В Штатах выбор больше. Он предположил, что по всей вероятности, это связано сведенными против РФ санкциями.

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