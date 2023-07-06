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В гордом одиночестве на Курильских островах была замечена Светлана Бондарчук, жена режиссера Федора Бондарчука. Информация об этом появилась в Telegram-канале «Туризм на Южных Курилах», где была опубликована запись гида Оксаны Ризнич.

Российские туристы прибыли на Курилы на экспедиционном судне «Профессор Хромов» из порта Корсаков. Пассажиры, выходя на берег, обратили внимание на присутствие известных звезд шоу-бизнеса — телеведущей Светланы Бондарчук и шеф-повара московского ресторана Savva, Андрея Шмакова.

Очевидцы рассказали, что знаменитые гости подплыли к берегу на резиновых лодках, которые доставили их с главного судна, стоявшего на море. После высадки они сделали несколько фотографий и уехали. Туристы уверены, что это была именно Светлана Бондарчук.

Светлана уже подтвердила информацию о своем путешествии на Курилы в своем Telegram-канале. Она опубликовала несколько фотографий с отдыха, подтверждая свое пребывание на островах.

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