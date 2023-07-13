Жена российского исполнителя Стаса Михайлова Инна опубликовала снимок своей старшей дочери Евы ( отец – футболист Андрей Канчельскис) с маленьким ребенком на руках. О личной жизни девушки практически ничего неизвестно. И появление с ребенком на фотографии в блоге ее матери вызвало недоумение многих поклонников.

Как выяснилось, девушка держала на руках свою племянницу по имени Эмилия Петра. На фотографии Ева целует малышку в головку. Лицо ребенка было скрыто от посторонних глаз.

Отметим, что Эмилия Петра родилась в конце мая 2023 года. Родителями девочки является Андрей – сын Инны Михайловой от первого брака и его супруга Кэти Гавелас.

Стас Михайлов познакомился с Инной Пономаревой, экс-супругой футболиста Андрея Канчелькиса, в 2006 году. Пара сыграла свадьбу в августе 2011 года. От предыдущих браков у Михайлова есть сын Никита и дочь Дарья. У Инны первого брака есть сын Андрей и дочь Ева. В союзе со Стасом Михайловым у Инны родилось еще две дочери – Иванна и Мария.