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Популярная блогерша Валерия Куденкова всегда старалась держать себя в хорошей физической форме регулярными тренировками в спортзале. А после рождения год назад дочери Ники, она занята восстановлением своего тела. Куденкова решила поделиться результатами тренировок со своими поклонниками, опубликовав снимок в откровенном топе. Также она поинтересовалась у фанатов, любят ли они заниматься спортом или нет.

Девушка часто подвергается критике в Сети со стороны общественности из-за того, что она увела телеведущего и шеф-повара Константина Ивлева из семьи, однако пара попросту игнорирует подобные комментарии. Разница в возрасте между Куденковой и Ивлевым составляет 19 лет.

После рождения дочери блогерша прибегла к услугам врачей, которые провели операцию по восстановлению талии. После того как доктора подпилили ей ребра, девушка получила более изящный силуэт, однако не останавливается на достигнутом и пытается держать себя в форме регулярными физическими тренировками.

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