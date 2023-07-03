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Жена известного исполнителя в стиле рэп Feduk Саша Новикова высмеяла на своей страничке в одной из популярных социальных сетей слухи о разводе с мужем.

Фанаты поинтересовались у Новиковой, находится ли она в состоянии бракоразводного процесса со своим мужем. На что супруга популярного рэпера в ответ опубликовала фотографию с их смеющейся дочерью. При этом Саша подписала опубликованный снимок следующим образом: «Нина Федуковна после прочтения комментария подписчицы».

Напомним, что популярный рэпер Feduk (настоящее имя артиста Федор Инсаров) в мае 2021 года женился на Александре Новиковой, популярном блогере. Звездная свадьба прошла в подмосковной Барвихе. После чего музыкант опубликовал совместное с супругой фото и подписал его: «Семья».

Уже в марте 2022 года Новикова родила дочь, которую назвали Нина. В настоящее время девушка ведет блог о воспитании своей маленькой дочери. В одном из постов Александра призналась, что восхищается женщинами, которые справляются с воспитанием своих детей без нянь.

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