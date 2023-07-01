30 июня сын российского актера Михаила Ефремова, отбывающего срок в тюрьме за гибель человека в результате ДТП, Николай Ефремов выпал из окна третьего этажа. Сейчас 31-летний актер находится в реанимации. Медики подключили его к ИВЛ. При этом родственники не спешат наведаться к нему. Даже супруга отреклась от актера из-за его регулярных попоек, употребления запрещенных препаратов и проблем с психикой.

«У меня нет супруга Николая», – процитировал слова Влады Киселевой Телеграм-канал Shot. Она отметила, что Николай является алкоголиком и наркоманом, также он состоит в диспансере на учете у психиатра.

По словам Влады, она разговаривала с мужем накануне происшествия. Николай уверял супругу, что завязал с алкоголем и запрещенными препаратами, заявив, что уже не пьет пять дней. По ее словам, Михаил рассказал, что очень ждет ее возвращения домой вместе с дочерью и даже решил навести порядок в их квартире. Однако на следующее утро, в 6 часов Николай выпал с третьего этажа из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве.