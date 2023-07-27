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Супруга популярного шеф-повара Константина Ивлева Валерия поделилась подробностями своей семейной жизни. Она рассказала, что во время ссор с супругом они в итоге садятся за «стол переговоров». Каждый высказывает свое мнение. Однако Валерия отмечает, что никогда не говорит мужу, что он не прав.

«Зачем кому-то что-то доказывать, если лучше жить в гармонии?», – отметила блогер. Она подчеркнула, что стоит мириться с мнением другого человека. И не стоит выяснять, кто прав, а кто нет. «Вообще мужчина в семье всегда прав», — заявила Валерия Ивлева.

Валерия рассказала, что даже подарили своему супругу кружку, на которой написано: «Шеф всегда прав, а если не прав, то посмотрите с другой стороны». А другая сторона содержит краткую запись: «Шеф всегда прав».

Валерия Куденкова и Константив Ивлев поженились в 2021 году. В браке у них родилась дочь Ника. До этого Ивлев был 23 года женат на Марии Ивлевой, в совместном союзе у них родилось двое детей: Матвей и Маруся.

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