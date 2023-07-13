Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

30-летняя супруга популярного ведущего «На ножах» Константина Ивлева Валерия рассказала, что очень тщательно следит за своей внешностью. По ее словам, она не боится применять даже радикальные методы для поддержания своей красоты и молодости.

Валерия Куденкова призналась своим подписчикам, что решилась на процедуру нитевого лифтинга. Она откорректировала нижнюю часть подбородка. В итоге молодая мама осталась в восторге от данной процедуры, чем и поделилась со своими поклонниками.

Куденкова опубликовала фото, на котором оставила комментарий на вопрос одной из подписчиц, использует ли она нити. «Если говорить про второй подбородок, то делаю. И эффект есть. Мне нравится», — написала Валерия. Также она рассказала об ощущениях во время проведения данной процедуры. По ее словам, процесс далеко не приятный, однако эффект от него того стоит. «Врать не буду, это некомфортно. Больше даже страшно, чем больно, на мой взгляд», – отметила супруга знаменитого шеф-повара.

Вам может понравиться

Guardian: Зеленскому пришлось перенастроиться, чтобы избежать ссоры на саммите НАТО

Саммит НАТО в Вильнюсе вполне мог закончиться крупным скандалом. Заявления президента Украины Владимира Зеленского с упреками в адрес стран, оказывающих Киеву огромную военную помощь, чуть не стали причиной для ссоры.

В Сети появился трейлер фильма “Наполеон” Ридли Скотта

Хоакин Феникс сыграет главную роль в историческом фильме “Наполеон”, трейлер которого появился на видеохостинге YouTube. Режиссёром картины выступил Ридли Скотт – постановщик “Чужого”, “Бегущего по лезвию”, “Гладиатора” и других голливудских

Стало известно имя актера, претендующего на роль главного героя в российской адаптации «Постучись в мою дверь»

Совсем скоро российские зрители смогут увидеть отечественную версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Часть актерского состава создателями проекта была раскрыта еще в минувшем мае. А вот кто сыграет