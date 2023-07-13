30-летняя супруга популярного ведущего «На ножах» Константина Ивлева Валерия рассказала, что очень тщательно следит за своей внешностью. По ее словам, она не боится применять даже радикальные методы для поддержания своей красоты и молодости.

Валерия Куденкова призналась своим подписчикам, что решилась на процедуру нитевого лифтинга. Она откорректировала нижнюю часть подбородка. В итоге молодая мама осталась в восторге от данной процедуры, чем и поделилась со своими поклонниками.

Куденкова опубликовала фото, на котором оставила комментарий на вопрос одной из подписчиц, использует ли она нити. «Если говорить про второй подбородок, то делаю. И эффект есть. Мне нравится», — написала Валерия. Также она рассказала об ощущениях во время проведения данной процедуры. По ее словам, процесс далеко не приятный, однако эффект от него того стоит. «Врать не буду, это некомфортно. Больше даже страшно, чем больно, на мой взгляд», – отметила супруга знаменитого шеф-повара.