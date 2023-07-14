Британское издание The Sun обратило внимание на видеоролик, опубликованный в TikTok (заблокирован в РФ) стюардессой, в котором была показана потайная комната в самолете, предназначенная для отдыха персонала во время полета.

Бортпроводница продемонстрировала потайное место для отдыха, которое доступно только лишь для персонала. Такие комнаты есть на борту дальнемагистрального пассажирского самолета Airbus A350-900. На видеозаписи можно увидеть, что в комнате находится 6 спальных мест, закрываемых шторками. Каждое из спальных мест оснащено ремнями безопасности. Стюардесса также рассказала, что в комнате есть телефон для связи в случае чрезвычайной ситуации.

Многие из пользователей отметили, что это очень удобно для отдыха персонала. Другие же назвали эти «кровати» очень тесными и «клаустрофобными». Но большинство комментаторов все же поддержали идею, ведь бортпроводники обязательно должны иметь возможность отдохнуть во время длительного перелета.