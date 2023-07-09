Врач-стоматолог Диана Левчук рассказала агентству городских новостей «Москва», в каких случаях экономия на лечении зубов может привести к негативным последствиям. По словам специалиста, самым ответственным этапом является диагностика.

Перед началом лечения стоматолог должен увидеть рентген зубов, а в некоторых случаях даже результаты КТ. Поэтому не стоит экономить, ведь поставленный неверно диагноз может повлечь за собой неправильное лечение. А это значит, что проблема не будет устранена. В итоге человек потратит больше средств, чем это могло быть при правильной диагностике.

Стоматолог порекомендовала перед обращением в клинику, ознакомится с прайсом. Таким образом, можно будет найти подходящий по своему бюджету вариант. Однако лучше всего сэкономит деньги своевременная профилактика. Специалист рекомендует раз в полгода посещать стоматолога для профилактического осмотра. Если заболевания зуба или ротовой полости будет обнаружено на ранней стадии, то лечение в таком случае не будет дорогостоящим.