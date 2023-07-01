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Российский стилист Влад Лисовец назвал самые актуальные новинки платьев на лето 2023 года. Соответствующий материал появился на официальном сайте знатока моды.

По словам стилиста, нынешний и следующий сезон вводит в моду короткие летние платья. Он отметил, что «главный тренд – это мини». Исходя из последних модных показов, мини будет актуально и в 2024 году, подчеркнул эксперт.

Лисовец также обратил внимание представительниц прекрасного пола на платья-сетки, которые станут отличным вариантом для пляжного отдыха. Их можно смело надевать поверх купальника. Для знойных летних дней станут актуальны варианты платьев и сарафанов из льна и хлопка. А вот в прохладные летние дни можно надеть платья из денима. Модный эксперт также сделал акцент на «бабушкином цветочке», который не потеряет своей актуальности этим летом. Также в моде будет классический горох и анималистический принт.

«Сегодня платье — это и характер, и настроение девушки», написал стилист. Он порекомендовал не боятся сочетать нежные ткани и принты с брутальными аксессуарами, такими как рокерская сумка, тяжелые ботинки и массивные очки. «Так вы сделаете образ современным».

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