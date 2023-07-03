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Эксперт по этикету и стилист Антония Хайэм опубликовала видеозапись в TikTok (заблокирован в РФ), в которой рассказала, какая обувь может испортить внешний вид. По словам специалиста в области моды, стоит убрать из своего гардероба такой вид обуви, как лоферы. Эта обувь является признаком безвкусицы, в особенности, когда люди сочетают ее с белыми носками. Но если и носить такую обувь, то только на босую ногу или с бесцветными капроновыми носками, считает эксперт.

Кроме того, стилист подвергла критике кроссовки торговой марки Yeezy, принадлежащей популярному рэперу Канье Уэсту. По словам Хайэм, эта обувь не обладает никакой эстетикой. Также эксперт подчеркнула, что кеды Panda Dunks от Nike а также полюбившиеся многим угги уже давно вышли из моды.

Ранее Антония Хайэм посоветовала девушкам отказаться от массивных серег-колец, так как эти аксессуары уже потеряли актуальность. По словам модного эксперта, серьги-кольца можно выбирать, но размер их должен быть средним.

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