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Российский фильм «Интердевочка» 1989 года являлся очень смелым и необычным для советского кинематографа. В период перестройки данная картина массово привлекла внимание зрителей, которым было в новинку увидеть такой смелый фильм.

Главную роль исполнила выдающаяся российская актриса Елена Яковлева. Увидеть своими глазами фильм «Интердевочка» желал, наверное, каждый второй. И если бы можно было предвидеть подобный успех, то, по всей вероятности, сыграть Таню Зайцеву пожелала бы не одна знаменитая российская актриса.

Сценарий фильма основан на повести Владимира Кунина, который в образе Тани Зайцевой видел Татьяну Догилеву. Однако уже популярная на тот момент актриса отказалась от роли, так как не хотела связывать свое имя с образом женщины легкого поведения.

Помимо Догилевой на главную роль рассматривалась Наталья Андрейченко. Однако режиссер фильма не увидел ее в этом образе. Также на пробах побывала и польская актриса Катажина Фигура. Однако ее не устроили условия работы. В итоге роль главной героини досталась Елене Яковлевой, которая сыграла Таню Зайцеву безупречно.

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