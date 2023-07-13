Совсем скоро российские зрители смогут увидеть отечественную версию популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Часть актерского состава создателями проекта была раскрыта еще в минувшем мае. А вот кто сыграет прототипа Серкана Болата долгое время хранилось в секрете.

По информации Телеграм-канала SHOT, 30-летний российский актер Никита Волков должен воплотить на экране богатого архитектора. Артист известен по ролям таких проектов «Две женщины», «Черновик», «Трудные подростки».

По имеющимся данным, в российской версии героя Волкова будут звать Сергей. Создатели сериала пока еще не подтвердили информацию об участии Никиты Волкова в проекте. Однако, стоит отметить, что актер очень похож с Керемом Бюрсином, сыгравшем Серкана Болата в оригинальном турецком сериале. Поэтому, по всей вероятности, информация является правдивой. А вот кто из российских актрис будет играть роль студентки Эды до сих пор неизвестно.