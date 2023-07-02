Опекун Далера Бабиева Вероника Наумова, которая сейчас подозревается в убийстве мальчика и издевательствах над ним, в социальных сетях часто высказывала гордость из-за достижений своего супруга и приемного сына. Однако есть на ее странице и некая странность.

Все дело в том, что Наумова продолжала выкладывать снимки с улыбающимся Далером уже после того, как он был убит.

“С днем рождения, наш малыш! Ты появился в нашей жизни недавно, но мы очень тебя любим! Расти веселым, здоровым мальчуганом”, – написала она 13 февраля 2020 года, в день рождения мальчика.

Также она регулярно писала, что дети с особыми потребностями хотят только понимания, они совсем не странные. В то же время, по свидетельствам других детей, Вероника регулярно истязала ребенка, вынуждал его есть фекалии и снимала это на видео.

“Так вышло, что не все дети в нашей семье были рождены мной. Судьба сложилась так, что с разницей в два года, в этот же день, я стала приемной мамой троих детей! Вы так выросли, так поросли… Мы любим вас с папой”, – написала Наумова 3 декабря. Именно в этот день Далер был убит.

Напомним, Вероника Наумова была задержана следователями по подозрению в убийстве 28 июня, сразу после обыска в доме.