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В Соединенных Штатах принято решение об отправке на Украину дальнобойных оперативно-тактических ракет ATACMS. Журналисты издания The Wall Street Journal сообщают, что теперь осталось получить лишь одобрение президента Джо Байдена, чтобы начать поставки.

Впрочем, военный корреспондент Руденко считает, что нынешние заявления об отправке ракет – это лишь маскировка. На самом деле они скорее всего уже имеются в распоряжении украинской армии и могут использоваться для ударов не только по позициям ВС РФ, но и по мирным городам на освобожденных территориях.

Напомним, дальность поражения целей ракетами ATACMS, запускаемыми реактивными системами залпового огня HIMARS составляет 300 километров. Это даст Киеву возможность бить по глубоким тылам ВС РФ. По мнению экспертов, ВСУ попытаются также атаковать Крымский полуостров, поэтому Россия просто обязана ответить на такие действия не только Украине, но и Соединенным Штатам.

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