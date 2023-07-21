В Минобороны Украины радуются задержанию бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова. Позицию Главного управления разведки (ГУР) высказал спикер ведомства Андрей Юсов.

«Гиркин договорился. Это хорошие новости», – заявил он.

Напомним, Стрелков был задержан 21 июля по обвинению в экстремизме. Его взяли в собственной квартире в Москве, задержание уже прокомментировала супруга Гиркина Мирослава Регинская. Именно она сообщила, что мужу вменяют статью 282 Уголовного кодекса.

Ранее адвокат задержанного заявил, что ищет Стрелова по отделениям Следственного комитета и полиции в Москве.

Следствие вышло в суд с просьбой избрать для Гиркина в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.